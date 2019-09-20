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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi - VAN Haberi

Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi - VAN Haberi

- Van gölü Erciş sahillerinde büyük baş hayvanların tozlar arasında ilerlemesi - Aydınlar beldesindeki çobanların küçükbaş hayvanlarını tozlar arasında götürmeleri - Hayvan sürüsünün havadan görüntüsü - Besici Orhan Emen'in konuşması - Aydınlar beldesinde kadınların hayvanlarını sağmaları - Kuzuyu seven kadınDoğu'da besicilerin zorlu mesaisiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde besiciler, küçükbaş hayvanlarını tozlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştırıyor.Erciş'te Kasımbağı Mahallesi'nde sabah erken saatte yola çıkan besiciler, tozlu ve kıraç yolları aştıktan sonra sürülerini yaylalara götürüyor.Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.Gün boyunca yaylalarda otlatılan sürüler akşam saatlerinde tekrar yerleşim yerlerine yakın yerlere indiriliyor.Besici Orhan Emen, yaptığı açıklamada, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Hayvanlardan elde ettikleri süt, peynir ve yoğurdu çevre il ve ilçelere sattıklarını anlatan Emen, "Hayvanlarımız gece Süphan Dağı eteklerinde kalıyor. Bazen sağmak için de köy yakınına getiriyoruz. Tozlu yollardan götürdüğümüz için yorucu oluyor." dedi.

Kıraç Hayvancılık Hayvan 

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