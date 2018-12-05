Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi...Palandöken Kayak Merkezi havadan böyle görüntülendi İzle

-Ulaşımda aksamaların yaşandığı Erzincan Sakaltutan mevkisinden kar, kış görüntüleri

-Zincir takanlar

-Röportajlar



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidinde, Erzurum Güzelyayla Geçidi ve Kars-Sarıkamış-Erzurum güzergâhında ulaşım güçlükle sağlandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan’da kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı. Ağır tonaj araç kullanan sürücüler zincir takarak yola devam edebildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Erzurum Güzelyayla Geçidi ve Kars - Sarıkamış- Erzurum güzergâhında ulaşım güçlükle sağlandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Kars-Digor karayolunda ekipler, kar küreme çalışması yaptı. “Doğu Anadolu için kar ve yağmur uyarısı” Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzincan, Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın da doğu-güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 5, Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 33, Kars Sarıkamış'ta 22, Konaklı'da 15 ve Erzincan Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. “Palandöken'de pistlere suni kar takviyesi” Kar kalınlığının 33 santimetre olarak ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezinde pistlere suni kar takviyesi yapılıyor. Geceleri sıcaklığın eksi 5’in altına düşmesiyle birlikte suni kar makineleri de çalıştırılarak pistler karlandırılıyor.

