Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve tipi - KARS Haberi
- Kars 'ta kar yağışı altında yolda yürüyen insanlarERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. - Kars Kars 'ta sabah başlayan yoğun kar yağışının yanı sıra soğuk hava ve sis etkili oluyor.Kentte kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar da karla kaplanan yollarda güçlükle yürüdü.Binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizlemeye çalıştı. Kars Belediyesi ile Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.
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