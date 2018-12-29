Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli - ERZİNCAN

- Köy yolları açma çalışmalarının drone görüntüsü - Özel İdare ekiplerinin köy yollarını açma çalışmalarıDoğu Anadolu'da ulaşıma kar engeliERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışının ardından dün kapalı bulunan 219 köy yolundan 109'u açıldı.İl Özel İdaresi ekipleri halen kapalı olan ilçelerden Çayırlı'daki 15, İliç'deki 7, Kemah'taki 10, Kemaliye'deki 15, Otlukbeli'deki 5, Refahiye'deki 37, Tercan'daki 17 ve Üzümlü'deki 4 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışması sürdürüyor.Ekipler çalışmalarını 7 ekip, 10 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 10 kepçe ve kar makineleri ile gerçekleştiriyor.