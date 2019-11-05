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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS

Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS

- Soğuk hava nedeniyle bezle sarılan araçlar - Buz tutan camlar - Camların temizlenmesi - Güvercinlerin yiyecek araması Doğu Anadolu'da soğuk hava - Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan ve Kars 'ta ölçüldüERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan ve Kars 'ta kaydedildi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars 'ta 9, Ağrı ve Erzincan'da 5, Erzurum'da 4 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı, Ardahan ve Kars 'ta 13, Erzurum'da 12 derece olması bekleniyor.Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçların ve bitkilerin kırağı tuttuğu Kars ve Ardahan'da, vatandaşlar araçlarının donmaması için üzerine battaniye, bez ve halı örttü. Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde de iş yerlerinin camları buz tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını akü takviyesiyle çalıştırabildi.Soğuk havanın yaban hayatını olumsuz etkilediği ilçede, yiyecek arayışına çıkan tilkiler objektiflere yansıdı.

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Gesi Uttu Objektif 

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