Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

-- Buz tutan araç camları

-- Araçlarının camını kazıyanlar

-- Röportajlar ve detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 8 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve yer yer bulutlu olması tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum'da 4, Iğdır ve Ağrı'da 6, Kars ve Ardahan'da 8 derece ölçüldü. Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkati olmasını istedi. Karın ardından etkili olan soğuk havayla birlikte araçların camları buz tuttu. Camların buzunu kazıyan araç sürücüleri, “Erzurum’da kar, kış bitmiyor. Bazen olumsuz hava koşulları bizleri çok etkiliyor” dediler. (AA-AA)

