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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava - ERZURUM Haberi

Doğu Anadolu'da soğuk hava - ERZURUM Haberi

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması Doğu Anadolu'da soğuk hava - Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Ağrı'da kaydedildiERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, Erzincan çevresinin aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı geçmesi bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Erzurum 'da 2, Ardahan'da sıfır; sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ağrı'da 5 derece kaydedildi.Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 15, Erzincan'da 13, Erzurum 'da 7, Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor.Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava Sıcaklığı Kar Temizleme Gesi 

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