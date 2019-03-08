Doğu Anadolu'da soğuk hava... Erzurum eksi 13 dereceyi gördü

-Buz tutan şadırvanlar

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Erzurum’da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 6, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 13, Ağrı'da 2, Kars'ta 11, Erzincan’da 3 ve Ardahan'da 6 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları Ağrı'da 42, Erzurum'da 43, Ardahan'da 15, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Ergan'da 190, Palandöken'de 124, Konaklı'da 94, Sarıkamış'ta 90 ve Yalnızçam'da 33 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

