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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkili oluyor Haberi

Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkili oluyor Haberi

- Soğuk ve buz detayları

Hava Sıcaklıkları Gesi Uttu Kaldırımlar Kar Yağışı 

-- Araçlarının camını kazıyanlar ve röportaj
-- Sis ve soğuk hava, buzlanan yollar, trafik detayları
-- Buz tutan şadırvanlar

( ERZURUM )- Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi. Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum’un Tekman ve Karayazı ilçelerinde 20, Ardahan’ın Göle ilçesinde 22 derece ölçüldü. Dondurucu soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi. Erzurum ve Ardahan'da, yayalar adeta buz pistine dönüşen kaldırımlarda zor anlar yaşarken, yoğun buzlanma nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman aksamalar oldu. Birçok aracın yakıtının donduğu bölgede, sürücüler otomobillerinin buz tutan camlarını kazıyarak yola çıktı. Meteoroloji yetkilileri, sis ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. (AA-AA)
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