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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkili oluyor

Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkili oluyor

Buz tutan araç camları

Göller Hava Sıcaklığı Buz Tutan Göl Gesi Kar Yağışı 

-Camları kazıyarak yola çıkanlar
-Soğuk havayı gösteren termometre
-Soğuk ve kış detayları
-Buz tutan göller ve konuşma
-Vatandaş detayları

( ARDAHAN )- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Ardahan’da kaydedildi. ARDAHAN

- Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Ardahan’da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum’un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinin akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı geçecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 17, Ardahan'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü. Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 104, Palandöken'de 107, Kars Sarıkamış'ta 93, Ardahan Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü. Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Aşırı soğukların yaşandığı Ardahan’da cadde ve sokaklar buz tuttu. Çatılardan sarkan sarkıtların boyu 2 metreyi buldu. Sabah saatlerinde araç sahipleri buz tutan camlarını kazıyarak yola çıktı. Öte yandan bölgede buz tutan göl ve dereler kartpostallık manzara oluşturdu. Vatandaşlar yüzeyi buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak soğuk havanın tadını çıkardı.
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