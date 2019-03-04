Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - MUŞ İzle

Doğu Anadolu'da kış - MUŞ İzle

- Ekiplerin sokakları temizlemesi - Karda okula giden öğrencilerDoğu Anadolu'da kış - Van, Muş , Hakkari ve Bitlis'te 359 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıVAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş , Hakkari ve Bitlis'te 359 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 147 mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.Yüksek kesimlerde ise olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da sorumluluk alanlarında tüm yolların açık olduğu ancak kar yağışının devam ettiği belirtildi. - HakkariHakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 34, Yüksekova ilçesinde 5 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 39 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerdeki bazı yerleşim birimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi aştı. - Muş Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kar yağışı sonucu 10 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamadığını, yolları açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Belediye ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor. - BitlisBitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 141 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Karla Mücadele Öğrenciler Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı