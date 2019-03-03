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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - MUŞ İzle

Doğu Anadolu'da kış - MUŞ İzle

- Kent merkezindeki karVAN (AA) - Van, Bitlis ve Muş 'ta kar yağışı nedeniyle 377 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 195 mahallenin yolu kapandı.Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalara devam ediyor.Yüksek kesimlerde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. - BitlisBitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 150 köye ulaşım sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.
Belediye ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. - Muş Muş 'ta kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı 32 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kar Temizleme Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

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