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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - KARS

Doğu Anadolu'da kış - KARS

- Vatandaşların kar temizlemesi - Kuşlara yem bırakan esnaf - Kuşların beslenmesi Kars 'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Kentte dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 13, Akyaka'da 1, Arpaçay'da 4, Digor'da 12, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 22, Selim'de 5, Susuz'da ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada kar yağışı nedeniyle Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve caddelere kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için vatandaşlar belli noktalara yem bıraktı.Esnaflardan Necdet Özyılmaz, Kars 'ta kar yapışının etkili olduğunu ifade ederek, "Güne yine kar yağışıyla uyandık, her taraf karla kapalı hayvanlara duyarlı olmamız gerekiyor. Bende burada esnafım belediye görevlisi buraları temizledi bende kuşlara yem bıraktım." dedi.

Kar Temizleme Kar Yağışı Hayvan Irak 

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