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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - HAKKARİ/BİTLİS İzle

Doğu Anadolu'da kış - HAKKARİ/BİTLİS İzle

- Karla mücadele ekipleri tarafından yolların temizlenmesi - Vatandaşların evlerinin önünde biriken karları temizlemesi - Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi - Hayvanlarını besleyen besicilerden detaylar - Besicilerin hayvanlarına saman taşımasından detaylar - Köy çocuklarının oyunlardan detaylarDoğu Anadolu'da kış - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 'de kar ve tipiden kapanan 337 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 337 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 193 mahallede ekiplerin çalışma yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada, kapalı 71 yolun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı kaydedildi. - Bitlis/Muş/ Hakkari Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kapalı 15 yolda karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezindeki kar yığınlarını temizledi. Hakkari ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 köy ve 67 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması çalışmalarını devam ettiriyor.

Bild Karla Mücadele Gesi Kar Yığınları Hayvan 

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