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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - HAKKARİ

Doğu Anadolu'da kış - HAKKARİ

- Doğu Anadolu'da kış - Karla mücadele çalışmalarıVAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 671 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 264 mahalleye ulaşımın sağlanamadığı, karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.
Kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilen Başkale ve Çaldıran ilçelerinde kapalı yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - Muş, Bitlis ve Hakkari Muş'ta kar yağışı nedeniyle 75 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri de şehir merkezindeki yolları temizledi.Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kapanan 40 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Hakkari genelinde 200 mezra ve 92 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bild Köy Yolları Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

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