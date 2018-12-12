Doğu Anadolu'da kış - ERZİNCAN

- Karayolunda kalan araçlardan görüntü - Zincir takan tır sürücüleri - Polis ve Karayolları ekiplerin müdahalesi - Polis ekiplerin çekicileri parka alması - Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu yolda kalan aracı itelemesi - Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu röportaj - Karayolunda bulunan araçların kontrollü bir şekilde geçişlerine izin verilmesi Erzincan 'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 73 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 2, ilçelerden de Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Bu yolların açılması için ekiplerin çalıştığı kentte kar nedeniyle Erzincan - Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'ndeki Tüneller mevkisi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde de ulaşımda güçlük yaşanıyor.Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü söz konusu kara yollarında hazırlıksız yakalanan bazı çekiciler yolda ters dönerek yolun Erzincan - Sivas yönünün bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolda kalan araçların yoldan çekilmesi ya da ilerlemelerinin sağlanması için yoğun çaba gösteriyor.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu da trafik ekipleri ile kara yolunda mahsur kalan araçları iterek ulaşımın aksamaması için gayret gösterdi.Ömercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan - Sivas kara yolu Tüneller mevkisinin yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını belirterek "Bölgede trafik ve kara yolları ekipleri ile yoğun şekilde karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yolda kalan çekicilerin bir an önce kara yolundan güvenli şekilde sevkini sağlamaya çalışıyoruz." dedi. Kentte, Erzincan - Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçları durdurup geçişlerine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri uyararak, bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemelerini istedi.