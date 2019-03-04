Doğu Anadolu'da kış - BİTLİS İzle

- Kar yağışından detaylar - Araçların kardan ilerlemesinden detaylar - Vatandaşlardan detaylar - Kara gömülen tek katlı evlerden detaylarDoğu Anadolu'da kış - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis 'te 359 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıBİTLİS (AA) - Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 141 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yaptı.
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