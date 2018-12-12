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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış - BİTLİS İzle

Doğu Anadolu'da kış - BİTLİS İzle

- Kar yağışından detaylar - Gece aracın yolda kalmasından detay - Vatandaşlardan detaylar - Esnafın iş yerlerinin önün temizlemesinden detaylar - İş makineleri'nin kar temizlemesiDoğu Anadolu'da kış - Van ve Bitlis 'te kardan yolu kapanan 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVAN (AA) - Van ve Bitlis 'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam etkili olan kar nedeniyle Başkale, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerinde 26 mahallenin yolunun kapandığı, karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalışma yürüttüğü belirtildi. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köyün yolunun kapandığını, yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediye ekipleri de kent merkezinde yolların kardan kapanmaması için çalışıyor.

Kar Temizleme Muhabir Karla Mücadele Kar Yağışı 

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