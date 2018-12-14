Doğu Anadolu'da kış - ARDAHAN/BİTLİS/AĞRI İzle

- Doğu Anadolu'da kışARDAHAN - Üzeri buz tutmuş araçlardan görüntü - Buzlu yollardan görüntüBİTLİS - Kar yağışı ve buzlanmanın etkileri - Araçların buzda kayması detaylar - Vatandaş buzda ilerlemesinden detaylarAĞRI - Eleşkirt ilçesinde soğuk hava etkili oluyor - İlçe halkı ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizliyor - Eleşkirt ilçesi sakinlerinden Hamit Yaman ile ropörtaj - Yolda yürüyen vatandaşlar - Çatılarda oluşan buz sarkıtları - Çöp kenarında ekmek kırıntısı yiyen kuşlar - Eleşkirt ilçesi sakinlerinden Kamuran Bayram ile ropörtajDoğu'da kar yağışı ve soğuk hava - Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'da kaydedildi - Bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 63, Sarıkamış'ta 64, Ergan'da 41 santimetreye ulaştıERZURUM (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 4 gündür bazı illerinde kar yağışı etkili olan bölgede, hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Iğdır ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Tunceli'de 5, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 18 derece ölçüldü.Günün en yüksek hava sıcaklığı, Iğdır ve Tunceli'de 3, Erzincan'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 4, Ardahan'da 5 derece öngörülüyor.Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı, Erzurum'da 7 santimetreye ulaşırken kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 63, Kars Sarıkamış'ta 64, Erzincan Ergan'da 41 santimetre olarak ölçüldü.Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunmasını istedi.Doğu Anadolu'da kışBİTLİS - Bitlis 'te etkili olan kar yağışı ve heyelan nedeniyle 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve heyelan nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Meteoroloji yetkilileri ise kent merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını ifade etti. Yetkililer, kent merkezinde hava sıcaklığının ise gece sıfırın altında eski 4 derece olarak ölçüldüğünü kaydetti. Öte yandan kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.AĞRI (AA) Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.Her yıl kar yağışına sahne olan Eleşkirt ilçesinde soğuk havalar etkili oluyor.Yolların ve buz tuttuğu ve çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu İlçede etkili olan Soğuklarla birlikte vatandaşlar olumsuz etkilendi.İlçe halkından Hamit Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada,Kar yağdığı zaman felç oluyoruz yazın kazandıklarımızı kış mevsiminde sobaya atıp yakıyoruz. Kış memleketinde yaşamak çok zor dedi. İlçe sakinlerinden Kamuran Bayram ise,Kar yağışı Esarettir. Memleketimizde kar yağdığı zaman hayat duruyor yani rengi beyaz güzel fakat başka bir güzelliği yok yani kar yağdığı zaman yaşam durma noktasına geliyor dedi.