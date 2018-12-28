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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da kış (2) - AĞRI İzle

Doğu Anadolu'da kış (2) - AĞRI İzle

- Kar yağışla ilgili detay görüntüler - Vatandaş ve esnaftan detay görüntüler - Kaldırımların temizlenmesinden detay görüntüler - Esnaflarla röportajlarAĞRI (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı 'da 170 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 170 köy yolunun ulaşıma kapandığı, karla mücadele ekiplerin köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, sorumluluk alanında bulunan yolların açık olduğu, ancak yer yer buzlanma nedeniyle ekiplerin tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hamur ilçesinde de taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi. Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehrin cadde, sokak ve kaldırımlarında temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle oluşan buzlanmada yola çıkan araçlar trafikte ilerlemekte zorluklar yaşarken, esnaflar ise iş yerlerinin önlerini temizlemeye çalıştı.İş yerinin önünü temizleyen Abdulhalik Yıldız, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır bekledikleri kar yağışının geç olsa da bu yıl gerçekleştiğini söyledi.

Kar temizlemeyi zorluk olarak görmediğini anlatan Yıldız, "Küresel ısınma ve iklimin değişmesi nedeniyle son iki yıldır yağış olmuyor. İki yıl önce dize kadar kar olurdu burada. Şimdi ise 10 - 15 santimetre arasında. Rabbim yardım etsin." ifadelerini kullandı.Kar yağışının kente iyi geleceğine inandığını anlatan Volkan Polat ise, "Memleketin simgesi bu kar. Alıştık biz de. Önceki yıllara göre bu yıl iyi. Son temizliyoruz. Sabah sabah bizim için de spor oldu." dedi.

Köy Yolları Taşımalı Eğitim Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

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