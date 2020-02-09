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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Doğu Anadolu’da karla mücadele devam ediyor İzle

Doğu Anadolu’da karla mücadele devam ediyor İzle

- Kar, kış, ekiplerinin çalışmasından drone görüntüsü

Karayolları Güzergah İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Ahmediye Geçidi güzergahında karla mücadele ve röportaj
-- Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN - ÖZEL)- Erzincan’da 210 köy yolu ulaşıma kapandı ERZİNCAN

- Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 2 bine yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’da kapanan 210 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da bin 129 mahalle, Erzincan'da 210, Tunceli'de 176, Iğdır'da 20, Ağrı'da 293, Kars'ta ise 88 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların ulaşıma açılması için karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. “Erzincan'da ulaşımda aksamalar yaşandı” Erzincan'da kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım zaman zaman güçlükle sağlandı. Karayolları ekipleri yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor. “Buzlanma, don ve çığ uyarısı” Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede havanın parçalı, çok bulutlu, Erzurum’un kuzey kesimleri, Erzincan’ın kuzey ve doğusu ile Ardahan ve Ağrı çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Meteorolojik uyarıda, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilerek, “Meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır” denildi.
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