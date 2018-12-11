Doğu Anadolu'da kar yağışı - ERZİNCAN

- Doğu Anadolu'da kar yağışı - Yolda kalan otobüsten görüntü - Karayolları ekiplerin kar küreme çalışmaları - Polis ekiplerinin uyarıları Doğu Anadolu'da kar yağışı - Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Erzincan - Gümüşhane, Erzincan - Sivas, Ardahan - Şavşat ve Ardahan - Posof kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandıERZİNCAN/ARDAHAN/TUNCELİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı Erzincan , Ardahan ve Tunceli'de hayatı olumsuz etkiledi.Bölgede özellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve karla karışık yağmur ile sabah saatlerinde görülen buzlanma, Erzincan 'da ulaşımı aksattı.Olumsuz hava koşulları sebebiyle kentteki Erzincan - Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan - Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.Kar yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemeyen araçların yolu ulaşıma kapatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.Polis ekipleri, söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyararak yol kenarında bir süre havanın düzelmesini beklemelerini önerdi. - Ardahan'da ulaşıma kar yağışı ve buzlanma engeliArdahan'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden Ardahan - Şavşat ile Ardahan - Posof kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yollarda kar yağışının sürdüğü belirtilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.Ardahan - Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan - Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde, kar yağışının yanı sıra sis yer yer görüş mesafesini düşürünce sürücüler zor anlar yaşadı. - TunceliTunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.Güne karla uyanan ilçe sakinleri, ev ve dükkanların önünde biriken karları temizledi.Karla karışık yağmurun aralıklarla devam ettiği ilçede, Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. İlçeye bağlı Yaylagünü köyü muhtarı Ahmet Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının bereket olduğunu ifade etti. Ovacık'ta eskisi gibi yoğun kar yağışının görülmediğini belirten Köseoğlu, şunları kaydetti:"5 yıl önce Ovacık ilçesine çok kar yağardı. Kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı zamanlar oldu. O yıllarda yollar kapanırdı, çevre köylere ulaşım haftalarca sağlanamazdı, evlerimiz karın altında kalırdı. Ama şimdi ilçeye eskisi gibi kar yağmıyor. İklim değişikliği mevsimleri de etkiledi."