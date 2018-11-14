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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Anadolu’da kar alarmı...Ardahan, Kars, Erzurum beyaza büründü

Doğu Anadolu’da kar alarmı...Ardahan, Kars, Erzurum beyaza büründü

Röportaj ve kar altında öğrenciler

Hava Sıcaklığı Güzergah Yağan Öğrenciler Kar Yağışı 

-Kar manzaraları

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti.
Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı; beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da eksi 2, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 0, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü. “Ardahan, Kars, Erzurum beyaza büründü” Kar yağışı bölgede etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. Ardahan’da kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri öğlen saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı. Kar yağışı altında yürüyen öğrenciler Kasım ayında yağan kar altında öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Kar yağışı Kars’ın Sarıkamış ve Erzurum’un Çat ile İspir ilçesinde de etkisini artırdı. Erzurum - Bingöl istikameti ve Bayburt Kop Dağı güzergahında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı.
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