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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında - KARS Haberi

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında - KARS Haberi

- Üzeri çadırla kapatılmış araçtan görüntü - Buz tutan su kanalı - Buzlanmış araba camıDoğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında - Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 13 derece ile Kars 'ta ölçüldüKARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kars 'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.Dondurucu soğuklar nedeniyle şehir merkezinden geçen su kanalının buz tuttuğu kentte, bazı araç ve iş yerlerinin camları da buzla kaplandı.Bazı vatandaşlar da araçlarını, halı ve çadırlar örterek donmaktan korumaya çalıştı.

Hava Sıcaklığı Su Kanalı Gesi Uttu 

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