Doğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki - KARS - Basın açıklamasına katılanlardan detaylar - Diyanet - Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş'in konuşmasıDoğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki - Erzurum Diyanet - Sen Temsilcisi Mükremin Kındığılı: - "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve Müslümanlardan özür dilemelidir" - Diyanet - Sen Ardahan Temsilcisi Yavuz Çetinkaya: - "Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır"ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyanet - Sen İl Temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa basın açıklamaları ile tepki gösterdi. - Kars Diyanet - Sen Kars Şubesi üyeleri Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bulunan alanda toplanarak Taksim'de bir araya gelen kadın grupların ezana yönelik saygısızlığını protesto etti.Grup adına konuşma yapan Diyanet - Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, ezana yapılan saygısızlığa sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, "İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir." dedi. Keleş, Türkiye'nin her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu belirterek, "Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.
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