Doğu Anadolu'da 'ezana saygısızlığa' tepki- ERZİNCAN Haberi
Doğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki - ERZİNCAN - Sendika üyelerinin Müftülük binası önünde basın açıklaması - Diyanet - Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız'ın açıklaması Erzincan Diyanet - Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, müftülük binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır." dedi. Yıldız, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarının vurgulayarak, yapılan bu eylemi özgürlük olarak değerlendirmeyeceklerini aktardı.
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