Doğu Anadolu'da 'ezana saygısızlığa' tepki- BATMAN
Doğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki - BATMAN - Diyanet - Sen üyelerinin toplanması - Diyanet - Sen Batman Şubesi Başkanı Ahmet Cihan açıklamayı okuması - DetaylarEzan sesinin ıslıklarla bastırılmak istenmesi Batman 'da protesto edildi - Diyanet Sen Batman Şubesi Başkanı Cihan: - "Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal % 99 u Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli"BATMAN (AA) - İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle yürüyüş yapmak isteyen bir grubun bu sırada ezan okunmaya başlamasıyla ıslık ve düdük çalarak ezanı bastırmaya çalışması Batman 'da protesto edildi. Batman İl Müftülüğü önünde bir araya gelen Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Diyanet - Sen üyeleri adına açıklama yapan Diyanet - Sen Batman Şubesi üyesi Başkanı Ahmet Cihan, " Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez." dedi. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır." diyen Cihan, şöyle devam etti:"Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cürretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten' gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır."Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca bir çok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bu coğrafyada ezana tahammül edilememesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cihan, ezana yapılan tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesinin tüm Müslümanların tahammül sınırlarını zorladığını söyledi.
Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını belirten Cihan, şöyle dedi:"İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."Cihan, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj ezan sesini protesto etmenin aynı zamanda toplumdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğin çimentosu İslam dini ve ezan üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmak olduğunu söyledi.
Milletin bu tür oyunları iyi bildiğinin altını çizen Cihan, "Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Batman Diyanet - Sen ,şubesi olarak hukuk çerçevesinde 650 üyemiz ve bütün Din Görevlileri arkadaşlarımızla bu olayın takipçisi olacağınızdan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.
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