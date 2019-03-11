Doğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki - AĞRI - Açıklamayı okuyan Diyanet - Sen Şube Başkanı Yasin Çınar Ağrı Diyanet - Sen Ağrı Şube Başkanı Yasin Çınar da Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanın birlikte kardeşçe yaşadığını belirterek, "Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerin de tahammül sınırlarını zorlamaktadır." dedi. Bu tür girişimlerin toplumu kutuplaştırmaya götürdüğüne işaret eden Çınar, "Son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." vurgusu yaptı.
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