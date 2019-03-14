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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi - KARS

Doğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi - KARS

- Vatandaşların kar temizlemesi - Belediye ekiplerinin cadde ve yollarda kar temizleme çalışmaları - Bir tilkinin evin bahçesinde görüntüsüDoğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi - Ardahan'da belediye görevlileri, bellerine bağladıkları halatla çatılardaki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyorARDAHAN/KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar mevsiminin gelmesiyle çatılarda erimeye başlayan kar kütleleri, insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için belediye ekipleri ve vatandaşlarca temizleniyor. - Kars Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde de kar ve buz temizliği aralıksız devam ediyor.Yaklaşık 5 ay süreyle kar altında olan ilçedeki binaların çatılarında oluşan buz ve kar kütleleri, Sarıkamış Belediyesine ait itfaiye ekiplerince temizleniyor.İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğini güvenli şekilde yürütmek için yollarda, kaldırımlarda oluşan buz kütleleri greyder ve kepçelerle kazınarak kamyonlara yüklenip, ilçe dışına çıkarılıyor.Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizledi.Belediye ekiplerinin kar ve buz temizliği sürerken, aç kalan tilkinin bir evin bahçesine bırakılan ekmek parçalarını yemesi de dikkati çekti.

Kar Temizleme Gesi Kaldırımlar Hayvan Irak 

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