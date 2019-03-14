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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi - ARDAHAN

Doğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi - ARDAHAN

- Ardahan ve Göle ilçe merkezlerinde kar temizliği çalışması - Göle ilçesinde çatılardaki kar temizliği - Temizlenen kar kütlelerin taşınmasıDoğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi - Ardahan 'da belediye görevlileri, bellerine bağladıkları halatla çatılardaki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyorARDAHAN/KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar mevsiminin gelmesiyle çatılarda erimeye başlayan kar kütleleri, insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için belediye ekipleri ve vatandaşlarca temizleniyor.Kışın en sert geçtiği kentlerin başında gelen Ardahan 'da, kış boyunca etkili olan kar sebebiyle cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çatılarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesi için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Belediye görevlileri, düşmemek için beline bağladıkları halatla çatılardaki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Görevliler, çalışma sırasında zaman zaman zor anlar da yaşıyor.Araç ve gereçlerin yanı sıra küreklerle de kar temizliği yapan ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.Çatılardaki kar kütlelerini insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için temizleyen görevliler, cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini de iş makineleri ile temizleyip kamyonlar ile kentin dışına taşıyor.

Kar Temizliği Gesi Kaldırımlar Hayvan 

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