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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da 4 ilde 542 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS İzle

Doğu Anadolu'da 4 ilde 542 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS İzle

- Karla kaplı evler - Karla kaplı araçlar Doğu Anadolu'da 4 ilde 542 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVAN (AA) - Van, Bitlis , Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 542 yerleşim biriminin yolu kapandı. - Bitlis /Muşİl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kar nedeniyle kapanan 81 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. - Buzlanma ve çığ uyarısıMeteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari çevreleri hafif karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 4, Hakkari'de 2, Bitlis 'te 1 ve Muş'ta 0 derece olması öngörülüyor.Bölge genelinde buzlanma ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Karayolları Kar Temizleme Köy Yolları 

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