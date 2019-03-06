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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Anadolu buz tuttu: Kars sıfırın altında 20 dereceyi gördü

Doğu Anadolu buz tuttu: Kars sıfırın altında 20 dereceyi gördü

Kırağı tutan ağaçlardan detaylar

Hava Sıcaklığı Demir Korkuluk Korkuluk Kar Yağışı Irak 

-Soğukta yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar
-Beyaza bürünen ağaçlardan genel ve detaylar
-Kırağı tutan demirlerden detaylar
-Soğukta yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Tugay Çintesun isimli vatandaşın konuşması
-Detaylar

( KARS -ÖZEL) KARS

- Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20 derece olarak kaydedildi. Kars'ta etkili olan soğukları hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulduğu kentte ağaçlar kırağı tuttu, bahçelerin demir korkulukları dondu. Vatandaşlar ise sokaklarda yürümekte zorluk çekti. Yurdun her yerinde güneş ışıkları etkili olurken, Kars’ta kışın yaşandığını ifade eden Tugay Çintesun, “Yurdun her yerinde güneş ışıkları varken, bizde her yer buz, donuyoruz. Biran önce Kars’a baharın gelmesini bekliyoruz. Alışık olduğumuz bir durum, Kars mevsim normallerinin üzerinde kar aldı. Şuan da buzlanma devam ediyor” dedi.
Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tuttu, evlerin kapı kolları dondu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi.
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