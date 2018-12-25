Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu buz kesti...Otomobil camları, şadırvanlar ve süs havuzu dondu İzle

Doğu Anadolu buz kesti...Otomobil camları, şadırvanlar ve süs havuzu dondu İzle

Erzurum'dan soğuk ve buz görüntüleri

Hava Sıcaklığı 

-Donan araçlar
-röportajlar
-Buz tutan süs havuzu ve şadırvanlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzincan il geneli ile Erzurum ili ve güney ve güneybatı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan’ın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzincan il genelinde (60-80 km/saat) kuvvetlice esmesinin beklendiği kaydedildi. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14, Erzurum'da eksi 12, Ağrı'da eksi 7, Iğdır'da eksi 2 ve Erzincan’da eksi 3 derece ölçüldü. Bölgede buzlanma, don ve sis uyarısı yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı