Doğu Anadolu buz kesti...Otomobil camları, şadırvanlar ve süs havuzu dondu İzle

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzincan il geneli ile Erzurum ili ve güney ve güneybatı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan’ın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzincan il genelinde (60-80 km/saat) kuvvetlice esmesinin beklendiği kaydedildi. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14, Erzurum'da eksi 12, Ağrı'da eksi 7, Iğdır'da eksi 2 ve Erzincan’da eksi 3 derece ölçüldü. Bölgede buzlanma, don ve sis uyarısı yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

