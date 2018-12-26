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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış - MERSİN Haberi

Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış - MERSİN Haberi

- Su basan narenciye paketleme tesisinden ve seralardan görüntüler - Trafikte yaşanan aksamaların görüntüleriDoğu Akdeniz'de şiddetli yağış - Mersin 'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi, bazı tarım alanlarını su bastıMERSİN (AA) - Mersin 'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, bazı tarım alanlarını su bastı.Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklarda da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.Akdeniz ilçesinde bağlı Huzurkent Mahallesi ile Tarsus ilçesini birbirine bağlayan D - 400 kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sağlandı.Yağış nedeniyle bir narenciye paketleme tesisinin bahçesini su bastı, çalışanlar işlemlere ara vermek zorunda kaldı.Kent genelindeki şiddetli yağışlar, Tarsus ilçesinde seracılığın yoğun yapıldığı Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliağa, Alifakı ve Köselerli Mahallelerindeki bazı tarım alanlarında da etkili oldu.İlçede 6 - 7 ve 19 - 20 Aralık'ta meydana gelen yağışların zarar verdiği, çiftçilerin ürün toplamak için suların çekilmesini beklediği seralar, şiddetli yağışların etkisiyle yeniden suyla doldu.Bölgedeki çiftçiler seralarda su tahliye çalışması yaptı.

Tarım Şiddetli Yağış Trol 

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