-biberonla bebeğin beslenmesi

-Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk'ün açıklaması

-Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz'ün açıklaması



( ELAZIĞ ) Doğduktan 16 saat sonra yapılan "yemek borusu" ile hayata tutundu ELAZIĞ



- Elazığ’da doğuştan yemek borusu olmadığı tespit edilen kız bebek, doktorların doğumdan 16 saat sonra gerçekleştirdiği ameliyatla yemek borusu yapılarak hayata tutundu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bir bebeğin yemek borusu olmadığı belirlendi. 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, morarma ve tükürüğünü yutamadığının görülmesi üzerine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandı. Yapılan tetkiklerde bebeğin özefagusunun (yemek borusu) olmadığı tespit edilerek, 16 saat sonra ameliyata alındı. 16 saatlik iken operasyonla yemek borusu yapılan bebek, 8. gününde beslenmeye başladı.

10 günlük olan kız bebek hayati tehlikeyi atlattı. Şehir Hastanesi’nde kaliteli sağlık hizmeti anlayışla verdiği hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olduklarını ve bu alanda hastanede yapılan ilk ameliyat olduğunu vurgulayan Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, “Dış merkezde 35 haftalık olarak doğan kız bebek özel fagus atrezisi (yemek borusu yokluğu) trakeaösefageal fistül (yemek borusu yokluğu ve alt ucun nefes borusuna açılması) nedeniyle hastanemize sevk edildi. Hastanemiz çocuk cerrahisi kliniğinde Op. Dr. Fikret Ersöz hocamız ve Alpaslan bey olmak üzere başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Şuan operasyonun 10’uncu günü bebek 8’nci günden sonra ağızdan beslenmeye başladı” dedi.

Hastamız 35 haftalık olarak dış merkeze doğduğunu ve yapılan tetkikler sonucu bebeğin yemek borusu olmadığını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, “Bize arkadaşlar telefon açtılar. Çocuğun yemek borusunun olmadığını gelişmediğini söylediler. Öyle bir şüpheleri vardı bize sevk ettiler bizde hastamızı yeni doğan yoğun bakım kliniğimize kabul ettik. Burada yaptığımız tektiklerde teşhisin doğru olduğunu hem yemek borusunun oluşmadığını hem de yemek borusunun alt ucunu nefes borusuyla bağlantılı olduğunu tespit ettik. Yaklaşık doğduktan 16 saat sonra hastamızı diğer organlarda herhangi bir anormalliği olmadığını tespit ettikten sonra doktor Alparslan beyle ameliyata aldık. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra hastamızın şuanda 10’ncu günü 8’nci günde hastamızı beslemeye başladık. Herhangi bir sorunu yok şuanda sorunsuz bir şekilde tedavisi devam ediyor"ifadelerini kullandı. Şehir hastanesinde ilk defa bu tür bir ameliyatın yapıldığına dikkat çeken Dr.Ersöz," Bu trakeaösefageal fistül ameliyatı çocuk cerrahisinin uç ameliyatlarından birisidir. Bunu yapmak için tek başına bir hekim hiçbir zaman muktedir olama. Bu ameliyatı yapmak için yeni doğan bakımının iyi gelişmesi gerekiyor. Anestezinin çok iyi olması gerekiyor. Hastanın ameliyattan sonra da gerçekten bakımının çok iyi olması gerekiyor. Bizim hastanemizde bu tür ameliyatlar yapılabildiğine göre bütün bölümlerin iyi geliştiğini ve çalıştığının bir göstergesidir. Çocuk cerrahisi ile ilgili tüm ameliyatları burada yapabiliyoruz"diye bilgi verdi.

