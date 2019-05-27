Doğayı fotoğraflarken mağara keşfetti İzle

-Mağaranın dışarıdan görüntüsü

-Mağaranın içeriden görüntüsü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde köyleri karış karış gezen Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, doğayı fotoğraflarken bir mağara keşfetti. İlçeye bağlı Yürekli köyüne giden gezgin öğretmen Bartın, doğayı fotoğraflarken kayalıklar arasından mağara olduğunu fark etti. Mağaraya giren ve içerisinde sarkıtların olduğunu dile getiren Bartın, “Mağaranın hemen girişinde insan gözü şeklinde oyulmuş bir taş var. Bu da önemli bir işaretin simgesiydi sanırım. Yıllardır geziyorum ve farklı farklı yerler keşfettim, fakat ilk defa böyle bir mağaraya denk geldim. Mağaranın içerisinde sarkıt şeklini almış taşlar var. Bu taşlar zümrüt yeşili yosunlarla dolu ve zeminde bastığımız taşlar kaygandı. Mağaranın içi büyüleyici ve bir o kadar da tehlikeliydi. Yüksekova’ya bağlı Yürekli köyü yakınında bulunan bu gizli mağaraya Dağlıca’ya giden yoldan gittim ve araştırmacılar için muazzam bir yerdir” dedi.



