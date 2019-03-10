Doğaya uygun kuş evleri Afyonkarahisar’da üretiliyor İzle

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-Firma sahibi İsmail Yoğurtçu röportajı



( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Kuş yuvaları yapımında vida, tutkal ve kimyasal madde kullanmıyorlar- Firma Sahibi İsmail Yoğurtçu;- “Ürünümüzü Türkiye’ye pazarlıyoruz” AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da bir firma, kendilerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine kuşların barınması için çevreye uyumlu yuva yapmaya başladı.

Doğal ve su geçirmeyen malzemeden üretilen kuş yuvalarının yoğun talep görmesi bekleniyor. Afyonkarahisar’da bir firma kendilerine gelen talep üzerine kuş yuvası hazırladı. Hazırladıkları kuş yuvalarında hiç vida ve tutkal ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretiliyor. Çevreye uyumlu olarak hazırlanan yuvalar için firma sahibi yakında zaman patent alacak. Yaptıkları kuş yuvalarını Türkiye genelinde pazarlamaya başladıklarını kaydeden Firma Sahibi İsmail Yoğurtçu, kuş yuvalarının doğaya yüzde 100 uyumlu olduğunu söyledi.



Yoğurtçu, kendilerine gelen talep üzerine kuş yuvası hazırlamaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti; “Kuş evleri bizim yaklaşık 2 yıldır ürettiğimiz bir üründür. Farklı yerlerden özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nden böyle bir talep gelmesi üzerine bu araştırmayı, çalışmayı yaptık. Bunun neticesinde piyasada bu tarz ürünleri üreten firmaların olduğunu tespit ettik. Fakat biz kendimiz tamamen projesi tasarımı bize ait bir proje geliştirdik. Kesinlikle içerisinde her hangi bir tutkal, vida olmadan kuş evini üretiyoruz. Artık Türkiye’ye pazarlamaya başladık.” Sökülüp tekrar kurulabiliyor Kimyasal madde kullanılmadan hazırlanan yuvalarda canların kesinlikle zarar görmeyeceğine dikkat çeken Yoğurtçu; “Yuvanın içerisinde canlıların kalacağı için bunlara zarar vermeyecek özel üretilen malzeme kullandık. Ölçüleri olsun diğer üzerindeki şekillerin boya değil yakma sistemiyle olduğunu görüyoruz. Bundaki amacımız canlıların hiçbir şekilde zarar görmeden barınmasını sağlamak. Bunların 6 ay kullanım süresinden sonra mutlaka temizlenmesi gerektiğini üniversitedeki yetkili arkadaşlardan öğrendik. Onların üzerine bizde vida kullanmadan herhangi bir kimyasal içeren malzeme kullanmadan yeniden sökülüp kurabilecek şekilde bir tasarım çalıştık. Şuanda bunun patent başvurusunda bulunduk. İnşallah üretmeye devam edeceğiz” dedi.



