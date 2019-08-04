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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğaseverlerin yeni rotası Nüzhetiye Şelalesi İzle

Doğaseverlerin yeni rotası Nüzhetiye Şelalesi İzle

Ormandan görüntüsü

-Şelale görüntüsü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli yürüyüş parkurları içerisinde yer alan Nüzhetiye Şelalesi, doğa tutkunlarını bekliyor. Samanlı Dağları’nın üzerinde yer alan orman köylerinden biri olan Nüzhetiye Köyü’nde bulunan ve köy ile aynı adı taşıyan Nüzhetiye Şelalesi, 5 kilometrelik yürüyüş parkuru ile doğa tutkunlarına unutulmayacak bir macera, fotoğraf tutkunlarına ise her zaman yakalayamayacağı kareleri sunma fırsatı veriyor. Kocaeli sınırlarında kalan ve eski bir yerleşim yeri olan Nüzhetiye Köyü, Gölcük İlçesinde yer alıyor. Sıcak günlerde doğaseverlerin en çok tercih ettiği parkur Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kocaeli Doğa Rotaları” içerisinde yer alıyor. Parkurun başlangıç noktası Nüzhetiye Köyünün bitişinde yer alan Alabalık Tesisinin önünden başlıyor. Rota üzerinde dikkatli geçilmesi gereken iki nokta bulunuyor. ‘Orta’ zorluk derecesindeki parkurda, deredeki bazı kayalar ip yardımıyla geçiliyor. Parkurda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, yüzeyi yosunlu ıslak taşlar. Kayma tehlikesine karşı trekking ayakkabısı giyilmeli. Yol sırasında sık sık dere içerisinden geçmeniz gerekecek. Gidiş-dönüş şeklinde Nüzhetiye Şelalesi'nde son bulan yürüyüş aynı rotadan geri dönülüyor.
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