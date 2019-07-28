Doğaseverlerin en zevkli aktivitesi bisiklete ilgi arttı

-Açılıp kapanabilir bisikletten detay

-Bisiklet sürenlerden görüntü

-Bisiklet işletmecisinden röportaj

-Vatandaştan röportaj

-Bisiklet taniratından genel detay



( DENİZLİ - ÖZEL)- Vatandaş, araba fiyatlarıyla yarışan bisikletleri bütçesine uygun bulmadı DENİZLİ



- Denizli’de yaz mevsiminde özellikle çocukların yaptığı zevkli aktivitelerden biri olan bisikletin satışlarında artış yaşandı. Her bütçeye uygun bisikletlerin yanında araba fiyatlarıyla yarışan bisikletler ise dikkat çekti. Yaz mevsiminde insanlar özellikle doğa sporlarına ve bisiklet kullanımına yönelirken, bisiklet fiyatları neredeyse araba fiyatlarıyla yarışıyor. Bin liradan başlayan bisikletlerin fiyatı 35 bin lira civarına kadar çıkabiliyor. Bisiklet satıcısı Enes Şahin, yaz aylarıyla satışlarda artış yaşandığını belirterek, “Yazın satışlar biraz daha iyi. Çünkü okullar kapandığı zaman bisiklet satışları karne hediyesi olsun diye kışa göre biraz daha fazla oluyor” dedi.

Özel yapım bisikletlerin fiyatlarının yüksek olduğu için vatandaşların fazla talep göstermediğini belirten Şahin, “Şimdiye kadar vermiş olduğumuz en yüksek fiyatlı bisiklet 35 bin lira civarındaydı. Üzerinde en üst grup seti var. Cumhurbaşkanlığında kullanılan yarışlardaki bisikletlerle hemen hemen aynı. Fiyatı çok yüksek olduğu için çok tercih edilmiyor. İmkanı olan ve bilir kişi olduğu zaman tercih ediliyor” diye konuştu.

“Kasksız bakkala bile gitmemeliyiz” Şahin, “Bin liradan başlıyor bizdeki fiyatlarımız. Bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor. Bizim de tavsiye ettiğimiz bisikleti kasksız kullanmamamız. Yani burada satarken kaska da önem verdiğimizi söylüyoruz. Aynı zamanda bizler de bisiklet kullanıcısı olarak kasksız bakkala gitmeyeceğimizi bile tüketiciye söylüyoruz. En önemlisi kask olmadan bir tüketicinin bisikleti sürmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Üst grup bisikletlerin 6 ayda bir bakımının yapılması gerektiğini ifade eden Şahin, bisikleti alıcının bacak ve kol boyuna göre vermeye özen gösterdiklerinin altını çizdi. “Kilo almayı engelliyor” Doğayla bütünleşme fırsatı veren bisikletin insan sağlığı için oldukça önem taşıdığını ifade eden Ümit Göksal ise, “Bisiklet sporcusuyuz evet. Çok severek, çok isteyerek yaptığımız bir spor, sağlıklı bir spor tavsiye edebileceğim. Sağlığa yararlı olması açısından kesinlikle önerebileceğim bir spor. Bir kere tüm üzerinizdeki toksinleri terleyerek atabiliyorsunuz. Kilo bazında düşünecek olursak çok fazla kilo almanızı engelleyen bir spor. Ortalama günlük 20-25 kilometre pedal çevirdiğiniz takdirde çok sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

