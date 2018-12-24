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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğaseverler Toroslar'da zirve yürüyüşü yaptı - MERSİN

Doğaseverler Toroslar'da zirve yürüyüşü yaptı - MERSİN



: - Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinin karlı yolda yürümelerinden görüntü - Emekli Şenol ve Elif Çalışkan ile yapılan röportaj - Doğaseverlerin kartopu oynamalarından görüntü - Doğa gezginlerinin ağaçlar arasından yürüyüş yapmaları - Kar üstünde yapılan kayaklardan görüntü - Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Emre Erçelik ile yapılan röportaj - Mehmet Şenol ve kızı Gülce Naz Şenol ile yapılan röportajlar - Dernek Sekreteri Mutena Dilsizoğlu ile yapılan röportaj - Tuna Çelik ile yapılan röportaj - İp çözme oyunundan görüntüDoğaseverler Toroslar'da zirve yürüşüyü yaptıMERSİN (AA) - Erdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri Toroslar'ın zirvesinde doğa yürüyüşü yaptı.Dernek Başkanı Emre Erçelik, yaptığı açıklamada, doğa gezginleri olarak 2 bin rakımda karlar üzerinde doğa yürüyüşü yapmanın zevkini yaşadıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri 8 kilometrelik doğa yürüyüşü etkinliğe çok sayıda kişinin katıldığını belirten Erçelik, şöyle konuştu:"Ev hanımlarını evlerinden, emekli beyleri de kahvehanelerden çıkarak doğayla buluşmaya davet ediyoruz. Doğayla baş başa kalmak, temiz hava almak kahvehane köşelerinden ve boş oturmaktan daha güzeldir. Aramızda, öğretmeninden doktoruna, iş adamından memuruna her meslek dalından doğa sever bulunuyor."Doğa yürüyüşüne katılan Şenol Çalışkan, gezinin eşi ve kendisini çok iyi geldiğini ifade etti.
Emekli oldukları için zamanı evde ya da dışarıda boş geçirdiklerini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:"Bundan sonra arkadaşlarımdan doğa yürüyüşlerine katılmalarını isteyeceğim. Karlar üzerinde yürümek çok güzelmiş. Bizim için çok iyi bir etkinlik oldu. Bundan sonra hafta sonlarını dört gözle bekleyeceğiz."

Gezin Öğretmen Kahvehane Memur 

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