Doğarken anneleri ölen ikiz kuzulara ‘özel anne’ şefkati

-Fatma Öncel inekleri beslemesi

-Kuzuların biberonla beslenişi

-Kuzulara banyo yaptırılışı

-kurulanmaları

-uyumaları

-Fatma Öncel Röp

-Kuzular ve Fatma Öncel'den detaylar



( ANTALYA -ÖZEL)- Doğumda annelerini kaybeden ikiz erkek kuzular, kendilerini ineklerden sağdığı süt dolu biberonla besleyen, şampuanla banyo yaptırıp uyutan kadını annesi sanıyor- Ali ile Veli ismi verilen kuzular, annesi sandıkları kadının peşinden bir an olsun ayrılmıyor- Kuzuların sahibi Fatma Öncel:- “Şuanda beni anneleri gibi görüyorlar, nereye gidersem arkamdan geliyorlar”- “Çocuklarım gibi, evimin neşesi bunlar” ANTALYA



- Antalya’da, doğum sırasında ölen koyunun ikiz erkek yavruları, doğumun hemen ardından kendilerini hayata döndüren kadını annesi sanıyor, bir an olsun peşinden ayrılmıyor. Kuzularına Ali ile Veli ismini takan kadın ise adeta bir bebeğe bakar gibi ineklerinden sağdığı sütle onları besliyor, şampuanla banyo yaptırıp uyutuyor. Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Fatma Öncel’in geçtiğimiz haziran ayında beslediği sürüden bir koyun ikiz kuzular doğurdu. Bu sırada koyun, doğum felci geçirdi ve veteriner tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koyunun sahibi Öncel ise, ölen koyunun güçsüz kuzularına vitaminler vererek beslemeye başladı.

Öncel, yaklaşık 1 hafta sonrası kendilerine gelen ikiz kuzulara Ali ile Veli ismini taktı. Biberonla inek sütü içiyor, şampuanla banyo yapıyorlar Daha sonra hayvan çiftliğindeki ineklerinden sağdığı sütle kuzuları beslemeye başlayan Öncel, onlara gün içerisinde adeta bir bebeğe bakar gibi bakıyor. Önce kuzuların karnını inek sütü dolu biberonla doyuran Öncel, temizlik ve uyku saatlerine de özen gösteriyor. Gündüz yaptırdığı her banyo sonrası kuzularını havluyla kurulayıp üşütmemeleri için dışarıda uyutan Öncel, hava karardığında da evine alıp ayırdığı bir odada uyuyor. Durumlarından oldukça memnun gözüken Ali ile Veli ise anneleri sandığı Öncel’in de bir an olsun peşini bırakmıyor. “Hayvan deyip geçmeyin, çok duygusallar” Doğum sonrası onlara kalsiyum vitamin verdiğini belirten Öncel, yavruları ilk başta balkonda beslediğini 1 hafta sonrasında ise ayaklandıklarını ve dışarıya çıkarmak zorunda kaldığını anlattı. Yavruların bir müddet sonra kendisini anneleri gibi gördüğünü dile getiren Öncel, “Şuanda beni anneleri gibi görüyorlar. Nereye gidersem arkamdan geliyorlar. Hayvan deyip geçmeyin, çok duygusallar” diye konuştu.

“Çocuklarım gibi, evimin neşesi bunlar” Koyduğu Ali ile Veli ismine kuzuların alıştığını da ifade eden Öncel, “Çağırınca hemen koşturarak geliyorlar. Beni sesimi duydukları an bağırıyorlar, bensiz durmuyorlar. Çocuklarım gibi, evimin neşesi bunlar. İleride büyüdüklerinde onları kesmeyeceğim. Satmayacağım da ben onları kendi koyunlarımda koç olarak kullanacağım. Kıyamam onlara ben” dedi.