Doğanşehir ‘de asker uğurlaması bir başkadır

-Davul zurna ile halay çekilmesi.

-Asker selamı verilmesi

-Gençlerin Türkü söylemesi.

-Asker babası Kemal Ürkmez ile röp.

-Asker babası Nafiz Aktan ile röp



( MALATYA )- Askerlere kına yakıldı , davul zurna eşliğinde halaylar çekildi MALATYA



- Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, asker uğurlama töreni bir başka olur. Asker olacak gençlere kına yakılıp, Barış Pınarı Harekatı’na destek için asker selamı verildi.

İlçe merkezinde düzenlenen asker uğurla programında davul zurna eşliğinde halaylar çekilip, askere giden gençlerin eline kına yakıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilirken, Barış Pınarı Harekatı’na destek için asker selamı verildi.

Askere uğurlanan gençler ise, söyledikleri türkülerle duygulu anlar yaşattılar. Oğlunu askere gönderen Kemal Ürkmez, evladını askere göndermenin gururunu yaşadığını ifade ederek, “Oğlunu askere gönderme her babaya nasip olsun” dedi.

Nafiz Aktan ise, “Oğlumu askere gönderirken, eline kına yaktık, vatana bağlı olsun diye” ifadelerini kullanıp, duygulu olduğunu söyledi.



"En büyük asker bizim asker" sloganları ile otobüse bindirip askere uğurlanan gençlerin heyecanları ise gözlerinden okundu. (ŞS-NA-SD-



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