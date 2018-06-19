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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Doğanın sarı gelini' çiçek açıyor - KIRKLARELİ

'Doğanın sarı gelini' çiçek açıyor - KIRKLARELİ

"Doğanın sarı gelini" çiçek açıyor - KIRKLARELİ - Ayçiçeğinden genel ve detay görüntüler"Doğanın sarı gelini" çiçek açıyor - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladıKIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.
Bölgede erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.Sarı ve yeşilin tonlarının buluştuğu ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumunda ayrı bir güzellik sunuyor.Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılarla güzelliğine güzellik katıyor. - "Bu yıl iyi bir verim bekliyoruz" Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını söyledi.

Sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel bir şölen sunan tarlaların doyumsuz bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Altıntel, bazı vatandaşların da tarlalarda fotoğraf çekildiklerini aktardı.Bu yıl ayçiçeğinde iyi bir verim beklediklerini dile getiren Altıntel, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Muhabir Şili Sarı Gelin 

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