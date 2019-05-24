Doğanhisar Belediye Başkanı Öztoklu'nun cenaze töreni - KONYA
- Doğanhisar Belediye Başkanı Öztoklu, toprağa verildi - Cenaze töreninden görüntüDoğanhisar Belediye Başkanı Öztoklu, toprağa verildi - İlçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden belediye başkanı İhsan Öztoklu, son yolculuğuna uğurlandıKONYA (AA) - Konya 'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, toprağa verildi. Öztoklu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze aracıyla ilçe merkezindeki Doğanhisar Kültür Merkezi önüne getirildi. Bu sırada belediye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.Öztoklu'nun eşi iki çocuk annesi Hanife Öztoklu (33), tabuta sarılarak, "Bizi bırakıp gidemezsin İhsan. Bu gerçek olamaz. Orada sen yatamazsın. Çocuklarımız var İhsan'ım yalvarırım kalk." diyerek gözyaşı döktü.Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Leyla Şahin Usta, Öztoklu'yu teselli etmeye çalıştı.Tabutun başında duran Öztoklu'nun babası Mehmet Öztoklu'nun acısına ise Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ortak oldu.Belediye başkanının naaşı, Cuma namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçnoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kırüstü Mahalle Mezarlığında toprağa verdildi.Cenaze törenine AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan gözaltına alınan üç şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - OlayDoğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılmış, kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alınmıştı.Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.
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