Doğan Medya Grubu satıldı



- Bünyesinde Kanal D, CNN Türk kanallarıyla Hürriyet, Fanatik gibi gazeteleri barındıran Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satılması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satılması konusunda anlaşmaya varıldı. Bünyesinde Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gibi kuruluşları barındıran Doğan Medya 1 milyar 200 milyon dolara Demirören Holding'e satıldı. Demirören Holding, 2011 yılının Mayıs ayında Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Medya Grubu'nda satın almıştı. Borsada sert yükseliş Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satıldığı yönündeki gelişmeler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri borsada sert yükseldi. Gelişmelerin ardından Doğan Şirketler Grubu yüzde 19,18, Hürriyet Gazetecilik yüzde 17,4 ve Doğan Gazetecilik yüzde 9,54 yükseldi. Üç hissede de devre kesici çalıştı. Sosyal medyada en çok konuşulan gelişme Doğan Medya Grubu'nun satılması sosyal medyada da yankılanıyor. Söz konusu gelişme sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter'ın en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya yükselen Doğan Medya Grubu hakkında bir çok yorum yapılıyor. Satın almayla ilgili bu akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapılması bekleniyor.

