Doğan Medya'da devir teslim - İSTANBUL Haberi

- Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ayrılmasıİSTANBUL (AA) - Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu'nun, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satışının ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen törende konuşan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, 40 yıl önce bir yolculuğa çıktığını belirterek, bu sürede edindiği dostlarından değil, sadece binadan ayrıldığını, ölene kadar dostluğunu devam ettireceğini söyledi.