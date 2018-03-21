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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - BURSA

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - BURSA

Elif Geldi'nin yakınlarından detaylar - Cenaze namazından görüntüler Bursa 'daki doğalgaz patlaması - Patlamada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildiBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden genç kız, toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Elif Geldi (18) için ikindi namazına müteakip Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Genç kızın akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı namazda, baba İsa Geldi ayakta durmakta güçlük çekti.Cenaze, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Doğalgaz Genç Kız Cenaze Namazı Gaz Sıkışması Doğalgaz Patlaması 

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