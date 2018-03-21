Doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı (3) - BURSA Haberi
- Bölgedeki çalışmalardan detaylar - Olaya şahit olan Ercan Dilber'in açıklamalarıGÜNCELLEME 3 - Bursa 'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı - Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev patlama sonucu yıkıldı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Evdeki patlamanın doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirlendi - Patlamanın yaşandığı evin karşısındaki binada oturan Dilber:"Dışarı çıkıp baktığımda patlamanın olduğu evden 'imdat, kurtarın' diye bağıranları gördüm"GÖRGÜ TANIĞININ RÖPORTAJI VE DETAYLAR EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu yıkıldı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada evde bulunan Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralandı. Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Geldi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa Devlet Hastanesi'ndeki Bora ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güner'in tedavisi sürüyor.Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.Evden geriye kalan enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor. - Dilber: " Olayın şokuyla hemen aşağıya indim"Patlamanın yaşandığı evin karşısındaki binada oturan Ercan Dilber, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah işten gelip eve girdiğini ve yaklaşık 15 dakika sonra patlamanın yaşandığını söyledi.
Dilber, patlamanın şiddetiyle evinin camlarının kırıldığını belirterek, "Dışarı çıkıp baktığımda patlamanın olduğu evden 'imdat kurtarın' diye bağıranları gördüm. Olayın şokuyla hemen aşağıya indim. Evin içinden çıkan yaralıyı fark ettim. Yardım edip, köşeye aldık. Bir kız öğrenci de ağır yaralanmış ve hastanede ölmüş. 15 dakika önce oradan geçen ben olsaydım belki de olayı yaşayacaktım. Verilmiş sadakamız varmış." ifadelerini kullandı.