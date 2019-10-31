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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü İzle

Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü İzle

Odunlardan görüntüler

Doğalgaz 

-Kırık odunlardan görüntüler
-Odun kıran oduncudan görüntüler
-Odun kesiminden görüntüler
-Odunları arabaya yüklemeden görüntüler
-Röportaj

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te doğalgaz kullanımının artmasından dolayı odun satışları yarı yarıya düştü. Yaklaşan kış ayları nedeniyle, evlerinde ısınmak için soba ve şömine yakanların talep ettiği odun ve kömür satışları başladı.
Havaların soğuması ve buna bağlı olarak kış aylarının kapıyı çalması, evlerinde soba kullanan vatandaşları alarma geçirdi. Kış aylarında ısınabilmek adına odun ve kömür satan esnaflar ise doğalgazdan dolayı satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Geçen yıldan bu yana odun fiyatlarında çok fazla artış olmamasına rağmen, satışlarının düştüğünü ifade eden odun satıcısı Harun Banus, “Odun satışlarımız 5 ay öncesinden başladı.
Bitlis’te doğalgazın gelmesi ile birlikte odun satışlarımızda etkilendi. Bir ton odunu 600 TL’den satıyoruz. Havaların da soğuması ile birlikte vatandaşlarımızın gelip hazır almaları için öncesinden doğrayıp kırıyoruz. Yakılacak konuma getirdikten sonra kendi araçlarımızla evlerinin önüne kadar götürüp teslim ediyoruz. Yıllık odun satışlarımız eskiden 1000 ya da bin 500 ton civarında iken doğalgazın da etkisiyle bu yıl 500-600 ton arasında bir odun satışımız oldu. Odunlarımızı önceden aldığımız kesim emirleri doğrultusunda Mutki ilçemizde müteahhit firmalardan alarak buraya getiriyoruz. Burada da sobalık olarak keserek kırıp hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

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