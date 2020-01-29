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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

SOKAĞIN TRAFİĞE KAPATILMASI

Gaz Sızıntısı Dağıtım Şirketi Gaz Kaçağı Doğalgaz Borusu Doğalgaz Boru Hattı 

-DOĞALGAZ GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ
-VATANDAŞLARDAN DETAY
-İTFAİYE GÖREVLİSİ RÖP.

( GİRESUN ) GİRESUN

- Doğalgaz çalışmasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu. Giresun Alpaslan Caddesi üzerinde doğalgaz çalışması esnasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Aksa Doğalgaz tarafından araç trafiğine kapalı olan Alpaslan Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında doğalgaz boru hattında gaz kaçağı meydana geldi. Gaz kokusu alan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Patlama ve yanma gibi ihtimaller üzerine vatandaşlar, durumu doğalgaz dağıtım şirketine bildirdi. Bölgeye gelen gaz dağıtım şirketi ve Giresun Belediyesi İtfaiye görevlileri caddeyi trafiğe kapatarak çalışmalar başlattı. Doğalgaz dağıtım şirketinin yaptığı çalışmalar esnasında gaz kaçağına neden olduğu ifade edildi. Arızanın giderilmesinin ardından gaz sızıntısı kesilirken cadde yeniden yayalara açıldı.
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